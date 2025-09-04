フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜)に出演する菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波のキャラクタービジュアルが公開された。(左から)神木隆之介、菅田将暉、二階堂ふみ、浜辺美波1984年の渋谷を舞台に、脚本の三谷幸喜氏の半自伝的要素を含んだ青春群像劇の同ドラマ。今回公開されたビジュアルでは、劇団の演出家・久部三成(菅田)、ダンサーの倖田