県立広島病院など４つの医療機関をまとめる新病院について、開院時は１０００床から８６０床程度に見直す案が示されました。 県は、県立広島病院や県立二葉の里病院など４つの医療機関を統合した高度医療を提供する新病院を、広島駅の北口に整備する計画を進めています。 県は建設費の高騰などを理由に開院時は１０００床から８６０床に減少する見直し案を示しました。 医療関係者からは「１０００床規模の看板を降ろすのか」と