４日に発生した台風１５号は、県内には５日朝に最も接近する見込みで、早めの対策が呼び掛けられています。 奄美大島の東で発生した台風１５号は時速約３０ｋｍで北へ進んでいて（４日午前１１時推定）県内には５日朝に最接近する見込みです。 広島地方気象台によりますと４今夜から５日の午前中にかけて県内全域で激しい雨が降る見込みで、台風の状況によっては警報級の大雨となるおそれもあります。 ５日午前６時までに予想さ