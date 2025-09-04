太陽光発電施設の設置に歯止めをかける条例案が提出された北海道釧路市議会本会議＝4日午前釧路湿原国立公園の周辺などで太陽光パネルの設置が相次ぐ中、北海道釧路市は4日、10キロワット以上の事業用太陽光発電施設の設置を市全域で許可制とする条例案を市議会に提出した。設置に歯止めをかけるのが狙いで、希少な野生生物の生息に重大な影響を及ぼさないよう市との事前協議を必須とし、命令に従わない場合などに事業者名を公表