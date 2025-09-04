フィリップ モリス ジャパン(PMJ)は9月3日、加熱式たばこ「IQOS」専用のたばこスティック「TEREA」の日本限定・数量限定パッケージ「KIWAMIエディション」を発売すると発表した。16種類が用意され、9月3日からはIQOSオンラインストア、全国4店舗のIQOSストアで販売を開始。順次コンビニエンスストアなどでも販売する。価格はいずれも既存銘柄と同じ580円。限定デザインのたばこスティック「TEREA KIWAMIエディション」KIWAMIエディ