ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、主要地方都市におけるライブ配信市場の活性化とコミュニティ形成を目的に、9月11日〜12日に北海道にて開催される“NoMaps2025 CONFERENCE”に初出展する。「17LIVE」、“NoMaps2025 CONFERENCE”に初出展○17LIVE Japan Country Managerの浅見周平氏が登壇“NoMaps2025 CONFERENCE”では、「社会課題とライブ配信業界を繋ぐ“マイクロコミュニティ”の今とこれから 〜イチナナっていいな〜