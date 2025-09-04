文化放送は、9月15日（月・祝）正午より、認知症月間にあわせた特別番組『ポンコツラジオ～ともに認知症を知ろう～』を放送する。昨年9月の放送に続く第2弾となるもので、前回と同じくパーソナリティは、芸人でエッセイストのにしおかすみこが担当。 厚生労働省の統計によると、2040年には認知症の高齢者が584万人を超えるとされ、認知症へのさらなる理解と、認知症の方と支えあい、ともに生きていくことが重要