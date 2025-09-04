今年で6年目を迎える『豊岡演劇祭』は、劇場だけでなく、温泉街・海岸・高原・神社の境内に設けられた木造の農村舞台など、まちのいたるところが舞台になる日本最大級の演劇祭だ。フェスティバルディレクターを務める平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、豊岡演劇祭プロデューサーの松岡大貴さんが出演。9月11日（木）からはじまる『豊岡演劇祭2025』の前半プログラムに