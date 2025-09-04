台風15号は、このあと九州に近づき、5日(金)にかけて西日本から東日本の太平洋側を進むでしょう。台風としての勢力を維持して進み、北陸地方にとっては今シーズン初めての接近台風となりそうです。北陸地方への最接近は5日(金)朝〜夕方頃となり、北陸地方でも大雨や強風に注意が必要です。台風と前線で北陸も大雨に警戒最接近時間は台風15号は、九州の南を北上しています。このあと、九州に近づいて5日(金)の朝には四国付近へ進