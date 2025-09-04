お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが４日、都内で「髪にドラマを。ＨａｉｒＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔＡｗａｒｄ２０２５」に登場した。株式会社髪にドラマを（大阪・大阪市）の新商品・「つるりんちょ。ＨＡＴＳＵＫＯＩ」の発表に伴い、髪質改善専門サロンが、髪のケアと挑戦を続ける女性を表彰するイベント。芸人部門を受賞した川村は「いつも髪を大事に過ごしているので、このような賞をいただき本当にうれしい