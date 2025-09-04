秋田朝日放送 秋田市茨島地区の地下水から国の指針値を超える有機フッ素化合物が検出され、市は調査した周辺の住民に地下水を飲まないよう呼びかけています。 国は健康への影響が懸念される有機フッ素化合物ＰＦＡＳについて、公共用水域と地下水の指針値として１リットルあたり５０ナノグラム以下と設定しています。秋田市が先月２０日、地下水の有機フッ素化合物ＰＦＡＳを調査したところ、茨島地区の住宅の井戸水から指