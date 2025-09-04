【コロンボ＝井戸田崇志】国際協力機構（ＪＩＣＡ）は３日、スリランカ中部ハバラナで、円借款で整備された送電線網の完工式を開いた。日本政府が２０２４年７月に経済危機に陥ったスリランカへの円借款を再開して以降、工事が完了した円借款事業は初めて。スリランカは２２年に事実上のデフォルト（債務不履行）を宣言し、日本は円借款を停止した。スリランカで進められていた計１１件の円借款事業の工事の大半が中断した。２