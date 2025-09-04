シューズ、バッグ、革小物などを展開するブランド「ヒロフ」のファミリーセールが、2025年9月4日から6日まで東京交通会館で開催されます。「TOFF&LOADSTONE」のアイテムも！1点モノのサンプル品や廃盤品などが最大80％オフになるサンプルセールです。今回は、レザーバッグブランド「TOFF&LOADSTONE」のアイテムも一部セール対象になります。会場は、東京交通会館12階のダイヤモンドホール。会期は下記の通り。9月4日10時