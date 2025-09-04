GFX100S II 富士フイルムは、中判ミラーレスカメラ「GFX100S II」の最新ファームウェア（Ver.1.20）を9月2日（火）に公開した。今回の更新では、カメラとスマートフォンアプリや外部機器とのワイヤレス通信時のセキュリティが強化される。 ファームウェア更新後は、iOS版の「FUJIFILM Camera Remote」との接続ができなくなる。iOS13以上のスマートフォンやタブレットを使用する場合は「FUJIF