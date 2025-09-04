日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下KFC）店舗で、『ウマ娘 プリティーダービー（以下ウマ娘）』とコラボレーションした「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック（ゲームアイテムと交換できるシリアルコード付き）」を、9月9日から9月29日の期間中、KFCネットオーダー限定で販売する。 （関連：【画像あり】KFC×ウマ