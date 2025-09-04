「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在でギフトホールディングスが「買い予想数上昇」５位となっている。 ４日の東証プライム市場でギフトＨＤが６日ぶりに反発。「横浜家系」などのラーメン店を運営する同社は３日取引終了後、８月度の直営店売り上げ速報を発表。既存店売上高（全営業日）は前年同月比６．３％増とプラス基調を継続した。夏休みやお盆の影響でロー