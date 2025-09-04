出費がかさんだ夏。しばらく食費は節約しておきたい…！！【画像で確認】豚こま、とりむね肉…「お買い得肉」と合わせて！ 夏野菜のボリューム節約おかず5選そんなときは、食材２つの超シンプルな「豚ひきとキャベツのこしょう炒め」で乗り切りましょう！ひき肉をにんにくと塩・こしょうで炒めたら、キャベツを加えて、できあがり。こんなに単純で簡単なのに、不思議とはしが止まりません！▷教えてくれたのは…本田明子さ