午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８６、値下がり銘柄数は４６５、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、保険、銀行、建設など。値下がりで目立つのはゴム製品、繊維、鉱業。 出所：MINKABU PRESS