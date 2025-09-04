横浜市のイルミネーションイベント「夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2025〉」が、12月4日（木）から12月30日（火）にかけて開催される。今年で6回目で、大さん橋国際客船ターミナルや山下公園など、横浜都心臨海部が舞台となる。 街全体が光と音楽で連動するスペクタクルショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」は、過去最大の45施設が参加。みなとみらいから山下公園までの3km以上にわたる街が会場で、大さ