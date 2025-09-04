現地時間1日から活動がスタートし、コアメンバーを中心とした構成でFIFAワールドカップ26の開催地・アメリカでメキシコ代表とアメリカ代表との2試合に臨む日本代表。活動3日目のトレーニング後にMF佐野航大（NEC／オランダ）がメディア取材に応じた。パリオリンピック世代の1人である佐野。6月のFIFAワールドカップ26・アジア最終予選のインドネシア代表戦で日本代表デビューを果たすと、今回のアメリカ遠征では追加招集という