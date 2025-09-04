3日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、韓国のバレーボールチーム『天安現代キャピタルスカイウォーカーズ』とのフレンドリーマッチのチケット情報を公開した。クラブ公式サイトが伝えている。 現代キャピタルは元男子日本代表監督のフィリップ・ブラン監督が率いる韓国の強豪チーム。昨季、レギュラーシーズン（RS）では