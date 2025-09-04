台湾メディアの自由時報は3日、「国内旅行よりも安い？」と題し、ある航空会社の日本行きの航空券が780台湾ドル（約3800円）という破格の安値で販売されたことを伝えた。記事によると、タイの格安航空会社「ベトジェットエア」が2026年3月のプロモーション航空券を発売し、台北発沖縄行きの片道最安運賃がたったの780台湾ドルだったことがSNS上で大きな話題を呼んだ。あるユーザーがフェイスブックの沖縄旅行情報をやり取りするグ