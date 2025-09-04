「眠りの専門店マイまくら」を展開する株式会社エイティー今藤は3日（水）、睡眠サポート契約を結ぶ髙橋藍の等身大パネル3種類を9月2日（火）より全国の店舗にて展示することを発表した。 「眠りの専門店マイまくら」全国43店舗の店頭に登場するのは全3種類のパネルで、展示されるパネルの種類は店舗により異なるとのこと。一般のお客さんの写真撮影も歓迎しており、フォトスポットとしての利用も可能とし