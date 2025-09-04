気象台は、午後1時2分に、洪水警報を笠間市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】茨城県・笠間市に発表 4日13:02時点北部では、4日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■笠間市□洪水警報【発表】4日夕方にかけて警戒