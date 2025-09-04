女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、第115話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞朝田蘭子（河合優実）が柳井家に屋村草吉（阿部サダヲ）を連れてくる。柳井のぶ（今田美桜）たちは久々の再会に大喜び。その頃、柳井嵩（北村匠海）は手嶌治虫（眞栄田郷敦）の仕事場を訪れ、アニメーション映画「千夜一夜物語」の主人公について考えなが