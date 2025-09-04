日航機尾翼のロゴ4日午前、札幌発羽田行き日航500便エアバスA350が上空でエンジンに不具合が発生し、北海道・新千歳空港に引き返した。日航によると、乗客乗員計285人にけがはなかった。新千歳空港を運営する北海道エアポートなどによると、日航500便は午前8時過ぎに離陸。その後、左のエンジンに不具合が確認されたため、8時50分ごろ引き返すことを決め、9時過ぎに新千歳に緊急着陸した。