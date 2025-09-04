北海道各地で秋サケの定置網漁が始まり、大樹町（たいきちょう）の大樹漁港では４日、約６・３トンが初水揚げされた。午前６時過ぎ、定置網にかかったサケを積んだ漁船５隻が帰港。朝日に照らされ銀色に輝く魚体が陸に揚げられると、漁業者らが手際よくオスとメスに分けていった。入札では高いもので１キロあたりメスが１６３０円、オスは８３０円の値がついた。いずれも前年より１割ほど安いといい、大樹漁協の川井広道専務