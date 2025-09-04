Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。現在、PS5本体の完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデル「デジタル・エディション(CFI-2000B01)」やハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーが搭載され