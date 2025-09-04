台風15号による交通への影響です。空の便では、全日空の伊丹から宮崎空港間の往復が視界不良のため欠航となりました。そのほか国内線は4日午前10時現在、通常通り運航しています。また、各新幹線も午前10時現在、通常運行となっています。5日、東海エリアで大雨が予想される中、東海道新幹線は今のところ「計画運休」の予定はないということです。東海から関東では、雨のピークが朝の通勤時間に重なるため、最新の交通情報に注意し