ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「『脱フロン』で温暖化防止を目指す」。社会部・環境省担当の安藤記者が解説します。◇◇◇「史上最も暑い夏」となった今年ですが、9月に入っても連日暑いですね。家でもフル稼働なのがエアコン、そして冷蔵庫です。きょう注目したいのは、これらで空気を冷やすために使われている物質「フロン」です。実は今、「脱フロン」の動きがあるんです。こちらは埼玉・越谷市の大