歌手の藤あや子（64）が4日までに自身のブログを更新。高校生時代に乗っていた車を明かした。藤は「セリカまだJKだった頃乗っていた大好きな車久しぶりに会えました」と黒いセリカに乗る姿を投稿した。続けて「マニュアルの運転も久しぶり車を愛する人たち集合!!早朝からのロケでしたが楽しかったぁ〜」とロケの感想をつづった。この投稿にファンからは「車に乗ってるあや子さん、格好いいです」「めっちゃ美人ドライバー