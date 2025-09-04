Image: Raymond Wong / Gizmodo US Nintendo Switch 2が発売されてはや3ヶ月。未だ手元にない人もいるかと思いますが、だいぶ落ち着いてはきた頃でしょうか。8月末にドイツで開催された、世界最大級のゲームイベントgamescom。そこで「やっぱSwitch 2って性能で劣るよなぁ」という、今さらすぎる話が蒸し返されていました。蒸し返されたきっかけは、移植版ゲームがgamescomで体験できたから