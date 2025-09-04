セ２位の巨人が３日のヤクルト戦（京セラ）に５―３で勝利し、２連勝。前日２日の同カード初戦まで３番に入っていた岡本和真内野手（２９）が、この日から４試合ぶりに４番に復帰し４打数３安打２打点の活躍で勝利に貢献した。初回から主導権を握った。無死一、二塁からまずは泉口が右翼へ適時三塁打を放ち、２点を先制。すると続く岡本も左翼への適時二塁打で追加点を奪った。その後も打者一巡の猛攻で、この回一挙４得点。投