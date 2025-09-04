【モデルプレス＝2025/09/04】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）の知英（ジヨン）が3日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】KARA知英、美脚際立つ“超ミニ”衣装姿◆KARA知英、ミニ丈衣装で圧巻美脚披露知英は「Macau！謝謝大家」とつづり、ステージ衣装姿を公開。赤いベルベット生地に金色の刺繍があしらわれたゴージャスなミニ丈衣装で、スラリとした美しい脚が際立っている