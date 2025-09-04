日本マクドナルド（東京都新宿区）が、秋の風物詩として人気の期間限定メニュー「月見バーガー」と新バーガー2種を含むバーガー5種、スイーツ1種、ドリンク1種、サイドメニュー1種の計8種類を“月見ファミリー”として9月3日から発売しています。今回、新発売の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」と、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」をオトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。「夜マック限定