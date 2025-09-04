AppleはAI競争に追いつくべくSiriの刷新に取り組んでいます。新たに、Apple関連情報に異様に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が「AppleがAI検索機能を開発中で、2026年春にSiriに導入予定」と報じました。Apple Plans AI Search Engine for Siri to Rival OpenAI; Google-Siri Talks Advance - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-03/apple-plans-ai-search-engine-for-siri-to-rival-openai-google-