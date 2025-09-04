『塀の中の美容室』奈緒様インタビューひとりの受刑者と社会を生きる女性たちの人生が交錯する感動必至の温かな“再生”の物語。女子刑務所に実在する美容室をモデルにした小説を、主演に奈緒さんを迎えてドラマ化。『塀の中の美容室』がWOWOWで配信中です。女子刑務所の中にある“あおぞら美容室”を舞台に、美容師・小松原葉留がさまざまな事情を抱えたお客様たちの想いに寄り添うように、彼女たちの言葉に耳を傾けながら髪を切