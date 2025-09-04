◆フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯（５日開幕、関空アイスアリーナ）前日の公式練習が本番会場で行われ、男子の山本草太（ＭＩＸＩ）が「ヘルニアになってしまって。亜脱臼もあったり結構ボロボロだけど、明日に向けて準備、もう一度考えながらやれることをやっていきたい」と、棄権の可能性を示唆した。１週間ほど前の練習中、４回転フリップで転倒、右の腰を痛めたという。治療や痛み止めを飲み