８月２０日、北京大学未来技術学院の実験室で、マウスに蛍光マーカーを注射する準備をする研究者。 （北京＝新華社配信）【新華社北京9月4日】大脳のニューロン（神経細胞）とシナプス（神経細胞同士の接合部）の活動の動的変化を正確に捉えることは、脳科学研究の難題の一つとされる。中国の科学者らはこのほど、次世代型の多色2光子小型顕微鏡を独自に開発。重さわずか2.6グラムながら、自由に動き回るマウスの脳深部の高解像