お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が3日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。衝撃を受けたロケ番組について語った。中華料理店の話題になり、「BSのケンコバさんのアレでも町中華によく行くじゃないですか」と切り出した田中。お笑いタレント・ケンドーコバヤシの旅番組、BS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）を視聴したことを明か