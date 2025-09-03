とちぎテレビ 施設の老朽化により去年１月から休館し、大規模な改修を行っていた栃木県子ども総合科学館が１０月、リニューアルオープンするのを前に３日、報道陣に施設が公開されました。 多くの子どもたちに科学の魅力を伝え続けてきた県子ども総合科学館は「未来に生きる自分を想像／創造する」をコンセプトに１０月３日、リニューアルオープンします。 １９８８年の開業以来、３５年間で１千