とちぎテレビ これから就職活動を行う学生に金融機関で働く魅力を体感してもらうためのインターンシップがこのほど開かれ、参加した学生が２８日、銀行員と取引先を訪ねた地域企業との結びつきなどについて学びました。 インターンシップを企画したのは地元金融機関の足利銀行です。 ２０２７年３月に大学または大学院の卒業を予定している、県内外の学生約１００人が参加しました。 ５日間の日程のうち３日