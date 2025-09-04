JR東海グループとマリオット・インターナショナルは、新横浜駅直結のホテルアソシア新横浜を 「コートヤード・バイ・マリオット新横浜駅」としてリブランドすると発表した。ホテルアソシア新横浜としての営業は2026年5月上旬で終了し、2026年8月に新たに開業する。「コートヤード・バイ・マリオット」ブランドは神奈川県内では初めて。リブランドに合わせて全客室の改装を行う。インテリアデザインはドイルコレクションが担当し、