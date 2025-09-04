自動車産業で、先行する欧州勢に米国が競り勝った要因はどこにあるのでしょうか（写真 : HIT1912／PIXTA）経営戦略の第一人者が教える、未来を予測するための方法論もし未来が読めるなら、企業が採るべき戦略は自明となる。わざわざ負ける土俵を選んで、そこで勝負をかけたいと思う経営者はいないだろう。では、経営者が正しく土俵を選ぶためには、どんな思考が必要なのか。そのヒントをくれる書籍が刊行された。これまでの経営戦