刑務所の受刑者の男が刑務官を殴り、事件として山形地方検察庁に送致されました。 山形刑務所によりますと、３月１３日の午後３時ごろ、山形刑務所内にある第６工場東側出入口近くで、２０代の受刑者の男が５０代の男性刑務官を殴ったということです。 男性刑務官は、受刑者の男を連行中でした。男は男性刑務官の右目と左目を右手の拳で３回殴ったということで、殴られた刑務官は右目の網膜と眼球にケガをしました。 山形刑務所