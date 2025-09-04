愛知出身の中川はプロ1号を放ったバンテリンで再びアーチをかけた（C）産経新聞社セ・リーグ首位の阪神は9月3日の中日戦（バンテリン）に2−5と敗れた。敗戦の中でも存在感を示したのは若虎の躍動したプレーにもあった。【動画】中川がプロ1号を放ったバンテリンで再びのアーチ！豪快に2号ソロをマークしたシーン「7番・左翼」で先発した中川勇斗は0−0で迎えた3回先頭の打席。先発左腕、大野雄大のカットボールを持ち味のフ