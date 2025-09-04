俳優でモデルの三吉彩花が4日、『POP MART 大阪なんば店 オープニングセレモニー』に出席し、人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」の人形が入ったボックスを開封した。【写真】大きい真っ白なラブブと！キュートな微笑みをみせる三吉彩花ラブブをはじめとするさまざまなキャラクターなどを手掛けるアートトイブランド「POP MART」は9月6日、日本最大級となる大阪なんば店をオープンする。三吉は「今こうして先がけて、店内に