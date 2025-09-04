タレントの小倉優子が４日、都内で「髪にドラマを。ＨａｉｒＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔＡｗａｒｄ２０２５」に登場した。株式会社髪にドラマを（大阪・大阪市）の新商品発表に伴い、髪質改善専門サロンが、髪のケアと挑戦を続ける女性を表彰するイベント。ワーキングマザー部門を受賞した小倉は「産後は髪のトラブルも多かったんですけど、いろんなシャンプーを使って髪のケアは心がけていた。今後もさらさらな髪でい