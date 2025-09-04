ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同日のレッドソックス傘下3Aウースター戦に先発し、8回2死までノーヒットと好投した試合について「8回2アウトまでノーヒットだったんですが最後に打たれました。笑良い感じで投げられてチームも勝てたのでよかったです」と感想を記した。前田は2回1死から四球を与えた以外、8回2死まで一人の出塁も許さず