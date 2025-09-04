卒業式のガウンを身にまとった米ハーバード大の学生＝６月４日/Cassandra Klos/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）米ハーバード大学が連邦政府からの助成金２０億ドル（約３０００億円）あまりの凍結をめぐってトランプ政権を訴えた裁判で、米連邦地方裁判所は３日、大学側の主張を認める判決を言い渡した。連邦地裁のアリソン・バロウズ裁判官は、助成金の凍結は大学キャンパス内の反ユダヤ主義が理由だったとする政権側の主張を退